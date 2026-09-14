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Регионы России

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Канцлер Германии Фридрих Мерц теряет политические позиции

Канцлер Германии Фридрих Мерц теряет политические позиции

Канцлер Германии Фридрих Мерц стремительно теряет политические позиции из-за курса своего правительства и политики Христианско-демократического союза (ХДС).

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