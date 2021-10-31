Заноза

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Юрий Селиванов: Фигура умолчания Запада

Юрий Селиванов: Фигура умолчания Запада

Тема России слишком важна и деликатна для ведущих западных стран, чтобы поминать её всуе и просто для связки слов Дипломатия это такая сфера деятельности, в которой молчание на ту или иную тему иногда оказывается красноречивее множества слов.

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Владимр Семкин
Нас не интересунт как они глвлрят меня волнует чтобы нынешняя власть России не смогла нас продать с потрлхами достаточно того что бы газовая бензоколонка для запажа и когда им надо они включают насос по полной по указкн янки
Борис Осипов

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