Из-за чего вертолёт президента Ирана потерпел крушение: Названы 2 возможные причины

АЛ

Александр Лагуткин

Причина та же, что и у покушения на премьера Словакии. Они оба не угодили США и были настроены на контакт с Россией. У "развитых демократий" способы одни и те же. Либо в изнасиловании горничной обвинят, либо застрелят, либо взорвут. В крайнем случае переворот устроят, как на Украине. Благодаря этому США удалось поставить на руководящих постах в ЕС целый паноптикум бездарей и управляемых идиотов.. Интересно, как они Орбана уберут?