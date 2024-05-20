Эксперт Шабрин считает, что вертолёт Раиси мог упасть из-за неисправности или человеческого фактора19 мая погиб президент Ирана Эбрахим Раиси.
Из-за чего вертолёт президента Ирана потерпел крушение: Названы 2 возможные причины
Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Причина та же, что и у покушения на премьера Словакии. Они оба не угодили США и были настроены на контакт с Россией. У "развитых демократий" способы одни и те же. Либо в изнасиловании горничной обвинят, либо застрелят, либо взорвут. В крайнем случае переворот устроят, как на Украине. Благодаря этому США удалось поставить на руководящих постах в ЕС целый паноптикум бездарей и управляемых идиотов.. Интересно, как они Орбана уберут?
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19 час.
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