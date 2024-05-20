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Из-за чего вертолёт президента Ирана потерпел крушение: Названы 2 возможные причины

Из-за чего вертолёт президента Ирана потерпел крушение: Названы 2 возможные причины

Эксперт Шабрин считает, что вертолёт Раиси мог упасть из-за неисправности или человеческого фактора19 мая погиб президент Ирана Эбрахим Раиси.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Причина та же, что и у покушения на премьера Словакии.  Они оба не угодили США и были настроены на контакт с Россией. У &quot;развитых демократий&quot; способы одни и те же. Либо в изнасиловании горничной обвинят, либо застрелят, либо взорвут.  В крайнем случае переворот устроят, как на Украине.   Благодаря этому США  удалось поставить  на руководящих постах в ЕС  целый паноптикум бездарей и управляемых идиотов..  Интересно, как они Орбана уберут?
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19 час.

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