БИБИРЕВО наш дом

7 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Собянин сообщил о росте выпуска продукции машиностроения в Москве

Собянин сообщил о росте выпуска продукции машиностроения в Москве

В столице работает 260 предприятий машиностроения В столице производство продукции машиностроения постоянно растет: в первой половине текущего года производство ряда деталей и комплектующих выросло на 35,7% по сравнению с показателями прошлого года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх