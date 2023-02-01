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Посол России Антонов: ответственность за эскалацию ситуации вокруг ДСНВ полностью лежит на США

Посол России Антонов: ответственность за эскалацию ситуации вокруг ДСНВ полностью лежит на США

Ответственность за эскалацию ситуации вокруг Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) полностью лежит на Соединенных Штатах.

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