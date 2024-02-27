Юбилейные концерты, премьерные спектакли и шоу-гастроли: афиша мартовских событий в Нижнем Новгороде

Март богат на различные культурные события и предложения для любителей искусства. Весь месяц гостям и жителям Нижнего Новгорода предлагают широкий выбор концертов, спектаклей и шоу, которые обязательно смогут удовлетворить все вкусы и интересы.
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