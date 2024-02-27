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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Юбилейные концерты, премьерные спектакли и шоу-гастроли: афиша мартовских событий в Нижнем Новгороде

Юбилейные концерты, премьерные спектакли и шоу-гастроли: афиша мартовских событий в Нижнем Новгороде

Март богат на различные культурные события и предложения для любителей искусства. Весь месяц гостям и жителям Нижнего Новгорода предлагают широкий выбор концертов, спектаклей и шоу, которые обязательно смогут удовлетворить все вкусы и интересы.

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