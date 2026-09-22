Тайна иранского старца: пророчества для России и Трампа Среди мистических легенд Ближнего Востока имя старца Салмана Салехигударза занимает особое место, окутанное флером тайны и почтения.
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