Ребенок имеет право продать квартиру с 14 лет

Фото: uleoparda.ru Дети, достигшие 14-летнего возраста, могут самостоятельно участвовать в сделках по продаже недвижимости, однако для этого им необходимо получить письменное разрешение от законных представителей или органов опеки.
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