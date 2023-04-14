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The Times: победа Путина в прокси-войне США обернется для Байдена «ударом молота»

The Times: победа Путина в прокси-войне США обернется для Байдена «ударом молота»

Победа главы российского государства Владимира Путина в прокси-войне, которую развязал Вашингтон, обернется для хозяина Белого дома Джо Байдена «ударом молота».

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