Как российские бабы мужиков испортили

Майя Maja

Если вас что-то не устраивает в вашей личности – вы и развивайтесь, вы взрослейте – это ваша ответственность, а не других людей. Если мужчину что-то не устраивает – он меняется и решает, что делать с этими отношениями, что в них менять. И он взрослеет. А обвинять других в том, что они в чем-то виноваты, если вас что-то в вашей жизни не устраивает – это полная инфантильность. Что-то не устраивает – берите ответственность за то, что создаете, и развивайте свое мышление, взрослую позицию, приобретайте знания и становитесь полноценным человеком. За вас никто вам здоровые отношения не создаст.