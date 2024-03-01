Все же знают, что в России все беды от баб? По крайней мере множество мужчин так считают на полном серьезе.
Как российские бабы мужиков испортили
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ММ
-Во всё виноваты женщины! -Почему? -Мужиков же они рожают!
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18 час.
Майя Maja
Если вас что-то не устраивает в вашей личности – вы и развивайтесь, вы взрослейте – это ваша ответственность, а не других людей. Если мужчину что-то не устраивает – он меняется и решает, что делать с этими отношениями, что в них менять. И он взрослеет. А обвинять других в том, что они в чем-то виноваты, если вас что-то в вашей жизни не устраивает – это полная инфантильность. Что-то не устраивает – берите ответственность за то, что создаете, и развивайте свое мышление, взрослую позицию, приобретайте знания и становитесь полноценным человеком. За вас никто вам здоровые отношения не создаст.
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12 час.
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