Через Смоленщину пройдет автомобильно-пеший Крестный ход

В ходе многодневного маршрута святыни будут доставлены в десятки храмов региона С 20 июля по 9 августа в Смоленской епархии пройдет автомобильно-пеший Крестный ход, посвященный 25-летию обретения мощей преподобного Герасима Болдинского.
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