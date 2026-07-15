Через Смоленщину пройдет автомобильно-пеший Крестный ход

В ходе многодневного маршрута святыни будут доставлены в десятки храмов региона С 20 июля по 9 августа в Смоленской епархии пройдет автомобильно-пеший Крестный ход, посвященный 25-летию обретения мощей преподобного Герасима Болдинского.