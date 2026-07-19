Под прицелом
ГлавнаяВсе статьиЛучшие статьиАрмияАвиацияФлот
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Под прицелом

36 876 подписчиков

Израиль готовится к сценарию масштабной эскалации на Ближнем Востоке

Израиль готовится к сценарию масштабной эскалации на Ближнем Востоке

Израиль готовится к сценарию масштабной эскалации на Ближнем Востоке Армия обороны Израиля готовится к сценарию значительной эскалации обстановки на Ближнем Востоке на фоне признаков возможного возобновления боевых действий с Ираном.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии