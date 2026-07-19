Израиль готовится к сценарию масштабной эскалации на Ближнем Востоке Армия обороны Израиля готовится к сценарию значительной эскалации обстановки на Ближнем Востоке на фоне признаков возможного возобновления боевых действий с Ираном.
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