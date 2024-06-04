Официальный представитель МИД КНР прокомментировал высказывания президента Филиппин относительно вопроса Южно-Китайского моря на конференции "Диалог Шангри-Ла"

Пекин, 3 июня /Синьхуа/ -- Высказывания президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего по вопросу Южно-Китайского моря /ЮКМ/ игнорируют историю и факты и направлены на то, чтобы усилить ошибочную позицию Филиппин по этим вопросам и намеренно исказить и раздуть положение дел на море, заявил в понедельник официальный представитель Министерства иностранных дел Китая.