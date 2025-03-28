Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 944 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Сомнительный аргумент, учитывая то, что эти писания дошли до нас только в копиях с копий, которые переписчики были во...В древних текстах...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Жадными без роду и племени были холопами, такими и остались... За печенюшки продались и думали, что халява им будет, ...Акт сатанизма: В ...
  • Владимир Бурнос
    Вот это размах, любить так королеву, воровать так миллиарды....Экс-замглавы Росп...

Хватит сидеть на шее граждан России: С мигрантов предложили брать сбор на границе

Хватит сидеть на шее граждан России: С мигрантов предложили брать сбор на границе

С мигрантов предложили брать денежный сбор на границе в виде особого депозита - хватит сидеть на шее граждан России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
При въезде в Россию на депозит каждый мигрант обязан внести залог не менее 3000 евро или в рублях эквивалентная этой сумме сам, любо приглашающая го сторона. Запрет на пенсионные м социальные выплаты, оплатить все прививки, медицинскую комиссию и ежеквартально проходить медосмотр в обязательном порядке в тубдиспансере, кожно венерическом и наркологическом диспансерах, психдиспансере и т.д. При выявлении заболеваний, употреблении наркотиков и запрещенных препаратов выдворяться за пределы России, без права пожизненно ее посещать. Запрет на получение разрешения и приобретение любого вида оружия. Ясли, детские сады, школы, обучение в высших учебных заведениях за счет работодателя или за сво счет. Оплачивать лечение и другие затраты. Выдворение за представленные недостоверные данные. Выдворение не только самого виновного, нарушившего законодательство России, но и членов всей его семьи и родственников. Запрет на въезд судимых. Те кто получили гражданство России лишаются всей семьей автоматически вместе с родственниками, а лучше всем аулом.
Ответить
18 час.
наверх