Хватит сидеть на шее граждан России: С мигрантов предложили брать сбор на границе

АНГЕЛ АНГЕЛ

При въезде в Россию на депозит каждый мигрант обязан внести залог не менее 3000 евро или в рублях эквивалентная этой сумме сам, любо приглашающая го сторона. Запрет на пенсионные м социальные выплаты, оплатить все прививки, медицинскую комиссию и ежеквартально проходить медосмотр в обязательном порядке в тубдиспансере, кожно венерическом и наркологическом диспансерах, психдиспансере и т.д. При выявлении заболеваний, употреблении наркотиков и запрещенных препаратов выдворяться за пределы России, без права пожизненно ее посещать. Запрет на получение разрешения и приобретение любого вида оружия. Ясли, детские сады, школы, обучение в высших учебных заведениях за счет работодателя или за сво счет. Оплачивать лечение и другие затраты. Выдворение за представленные недостоверные данные. Выдворение не только самого виновного, нарушившего законодательство России, но и членов всей его семьи и родственников. Запрет на въезд судимых. Те кто получили гражданство России лишаются всей семьей автоматически вместе с родственниками, а лучше всем аулом.