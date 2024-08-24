Посол Чжан Ханьхуэй анонсировал визит Си Цзиньпина на саммит БРИКС в Казани

Посол Пекина в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй анонсировал визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на саммит межгосударственного объединения БРИКС, который состоится в октябре в Казани.
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