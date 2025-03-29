Пять причин, из-за которых женщины начинают командовать мужьями

На днях Ксения Бородина опубликовала шуточный ролик, в котором она постоянно давала указания своему нынешнему избраннику: «помой посуду», «вызывай лифт», «пристёгиваемся, чего ты не заводишься»… Сердюков в ответ смиренно молчал, хотя и смотрел с лёгким недоумением.