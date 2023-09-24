СМИ. Актуальные новости - здесь

107 814 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Для этого все и делает Пашинян, чтобы полностью открыть ворота Армении и впустить туда кодлу !!! Армяне!!! Защищайте ...Люди, живущие в А...
  • Дмитрий Бакланов
    Они и до 60 не нужны никому...Дети стали помехо...
  • Nikolay Zakharov
    Почему прохожие должны реагировать на такое безобразие,а полицаи сидеть в машинах в укромных местах и тянуть смену,их...Россиян возмутила...

"Вернуться на фронт? Лучше ногу прострелю" Times приводит слова бойца ВСУ

"Вернуться на фронт? Лучше ногу прострелю" Times приводит слова бойца ВСУ

Украинский сержант по имени Андрей рассказал о себе корреспондентам британской газеты The Times. Военный отметил, что пошёл служить в ВСУ по контракту в 18-летнем возрасте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх