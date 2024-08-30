Батальоны ждут приказа: Сырский придумал хитрый план. На кону - вся Россия

SI

Sergey Ivanov

А заметил ли дорогой читатель, что мы почему- то все время «отвечаем на провокации». «Готовим ответный удар». «выдавливаем противника»? Почему Россия только «отвечает»? Почему инициативу отдала противнику? В обороне войны не выигрывают! Хочешь победить- бери инициативу в свои руки! Ну, а наше русское соплежуйство вместе с вечным русским сердоболием приведет нас не к победе, а в лучшем случае- к позорному миру, который наша власть продаст нам как свою победу.