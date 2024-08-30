Главком ВСУ Александр Сырский продолжает реализовывать план по атаке на Курскую область. Русские войска начали постепенно выдавливать противника восвояси.
Батальоны ждут приказа: Сырский придумал хитрый план. На кону - вся Россия
Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Надо не выдавливать ,а давить гадину, растирать в пыль, перестать сюсюкать, а сражаться по РУССКИ
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11 час.
SI
Sergey Ivanov
А заметил ли дорогой читатель, что мы почему- то все время «отвечаем на провокации». «Готовим ответный удар». «выдавливаем противника»? Почему Россия только «отвечает»? Почему инициативу отдала противнику? В обороне войны не выигрывают! Хочешь победить- бери инициативу в свои руки! Ну, а наше русское соплежуйство вместе с вечным русским сердоболием приведет нас не к победе, а в лучшем случае- к позорному миру, который наша власть продаст нам как свою победу.
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10 час.
СЗ
Светлана Зуева
Царьград,у вас головка не бо бо? Хватит сеять панику,а то ведь можно и залететь под фанфары....
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7 час.
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