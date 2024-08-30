Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 581 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Все они такие "смелые" в куче,на деле ссутся!Боец ММА издевате...
  • Нина Токарева
    В свое время она умудрилась оскорбить М Магомаева, намекнув, что ему пора уходить со сцены. Что он и сделал. А ему бы...Устали от Аллы Пу...
  • Михаил Еграшин
    Не утомились валить всё на 90-е?Мину замедленного...

Батальоны ждут приказа: Сырский придумал хитрый план. На кону - вся Россия

Главком ВСУ Александр Сырский продолжает реализовывать план по атаке на Курскую область. Русские войска начали постепенно выдавливать противника восвояси.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИО
Игорь Овчаренко
Надо не выдавливать ,а давить  гадину, растирать в пыль, перестать сюсюкать, а сражаться по РУССКИ
Ответить
11 час.
SI
Sergey Ivanov
А заметил ли дорогой читатель, что мы почему- то все время «отвечаем на провокации». «Готовим ответный удар». «выдавливаем противника»? Почему Россия только «отвечает»? Почему инициативу отдала противнику? В обороне войны не выигрывают! Хочешь победить- бери инициативу в свои руки! Ну, а наше русское соплежуйство вместе с вечным русским сердоболием приведет нас не к победе, а в лучшем случае- к позорному миру, который наша власть продаст нам как свою победу.
Ответить
10 час.
СЗ
Светлана Зуева
Царьград,у вас головка не бо бо? Хватит сеять панику,а то ведь можно и залететь под фанфары....
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх