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Царьград

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Жильё в "красивых районах": Дуров ищет квартиру в центре Парижа в ожидании суда - Paris Match

Жильё в "красивых районах": Дуров ищет квартиру в центре Парижа в ожидании суда - Paris Match

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров собирается арендовать квартиру в центре Парижа, где он будет ожидать судебного разбирательства.

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