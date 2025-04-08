Прогноз погоды в Крыму на 8 апреля В Симферополе +6 и небольшой снег В Севастополе +7 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +7 и малооблачноВ Черноморском +7 и малооблачноВ Джанкое +8 и облачно с прояснениямиВ Ялте +8 и облачно с прояснениямиВ Алуште +10 и облачно с прояснениямиВ Керч.