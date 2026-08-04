«Это не оборона, это бойня»: ГрВ «Восток» молниеносно взяла «фортецю» Любицкое Разгром ВСУ в этом селе ставит гарнизон бандеровцев в Орехове в сложное положение Гвардейцы 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии взяли под контроль Любицкое Запорожской области.