«Это не оборона, это бойня»: ГрВ «Восток» молниеносно взяла «фортецю» Любицкое Разгром ВСУ в этом селе ставит гарнизон бандеровцев в Орехове в сложное положение Гвардейцы 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии взяли под контроль Любицкое Запорожской области.
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