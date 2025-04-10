Обвиняемая в хищении ректор ПсковГУ Ильина жила в люксовом номере

Ректор Псковского государственного университета, которая задержана и арестована по подозрению в государственном хищении, часто проживала в номере «люкс» гостинично-ресторанного комплекса «Двор Подзноева».
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