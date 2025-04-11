В Марьиной Роще демонтировали три незаконных шлагбаума

Во время обхода территории специалисты городской инспекции по недвижимости обнаружили, что подъезды к офисному зданию в районе дома №21 на улице Новосущевской перекрыты шлагбаумами, но документы на их установку не оформлены, а значит, ограждения установлены с нарушением закона.