По информации Роскомнадзора, лидер по количеству установленных 5G станций — оператор T2 с 4093 объектами.
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