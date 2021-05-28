СМИ: производители сообщили о риске дефицита куриных яиц

Производители куриных яиц попросили Минпромторг помочь решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свою продукцию, такую ситуацию они объясняют сезонным сокращением спроса на их продукцию, так обычно происходит после Пасхи, но за последний год производители столкнулись еще и с существенным ростом издержек, в результате чего закупочные цены оказались ниже себестоимости производства, пишут «Ведомости», ссылаясь на собеседников, участвовавших в совещании в ведомстве 26 мая.