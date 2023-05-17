В Сети появилось видео движущейся к линии фронта колонны американской бронетехники

Украинские войска перебрасывают к линии боевого соприкосновения полученную от США бронетехнику. В Сети были опубликованы кадры, на которых можно увидеть движущуюся к линии фронта бронетехнику американского производства, пишет «Русская весна».
Украинские войска перебрасывают к линии боевого соприкосновения полученную от США бронетехнику. В Сети были опубликованы кадры, на которых можно увидеть движущуюся к линии фронта бронетехнику американского производства, пишет «Русская весна».
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