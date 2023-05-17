Politros

8 332 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Зоя Копань
    Уж очень Путин насолил этому Шерману, значит все идёт по плану, а на их ненависть, как бы к Путину, это же та же  нен...Киссинджер: США о...
  • Леонид
    С полосатыми не всё так просто. Шапкозакидательство ни к чему хорошему никогда не приводит. Заранее умалять силы прот...Экс-сотрудник Бел...
  • Светлана Путря
    🙌👍👏«Самодурство – кл...

В Сети появилось видео движущейся к линии фронта колонны американской бронетехники

В Сети появилось видео движущейся к линии фронта колонны американской бронетехники

Украинские войска перебрасывают к линии боевого соприкосновения полученную от США бронетехнику. В Сети были опубликованы кадры, на которых можно увидеть движущуюся к линии фронта бронетехнику американского производства, пишет «Русская весна».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх