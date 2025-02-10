Вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей выросла вдвое

Художественное изображение астероида / © ESA Астрономы отметили, что оценка возможности столкновения 2024 YR4 с нашей планетой будет меняться по мере уточнения данных о его размере и траектории полета после новых наблюдений.
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