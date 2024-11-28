Китай призывает G7 прекратить играть в геополитические игры

Пекин, 27 ноября /Синьхуа/ -- Китай призывает страны "Большой семерки" /G7/ прекратить играть в геополитические игры, отказаться от менталитета с нулевой суммой и внести надлежащий вклад в солидарность и сотрудничество международного сообщества, заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
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