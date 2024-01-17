Активисты призвали Минкульт лишить Макаревича* звания народного артиста РФ

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин направил обращение в Министерство культуры России, в котором призвал лишить музыканта Андрея Макаревича* звания народного артиста РФ.
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