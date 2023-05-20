Федеральное агентство новостей №1

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МИД Украины пожаловался на огромный дефицит финансирования

МИД Украины пожаловался на огромный дефицит финансирования

Заместитель главы министерства иностранных дел Украины Андрей Мельник рассказал о том, что Киев производит недостаточное финансирование ведомства, что может привести к полному прекращению работы экономической стороны министерства.

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