Лицо в синяках: звезда «Мстителей» Реннер показал себя после несчастного случая

Звезда «Мстителей» Джереми Реннер вышел на связь с поклонниками после несчастного случая. Напомним, несколько дней назад иностранная пресса сообщила о том, что актер попал в больницу в критическом состоянии после уборки снега возле своего дома.
Звезда «Мстителей» Джереми Реннер вышел на связь с поклонниками после несчастного случая. Напомним, несколько дней назад иностранная пресса сообщила о том, что актер попал в больницу в критическом состоянии после уборки снега возле своего дома.
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