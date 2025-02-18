Иностранные бизнесмены и политики должны тратить немало своих активов на помощь русским людям. Экс-президент Сирии Башар Асад и бывшие украинские элиты, получившие убежище в России, обязаны оказывать больше помощи и поддержки российским гражданам.
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