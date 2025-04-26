Русская весна
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Русская весна

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Украинские военные убили сдавшегося в плен боевика «Правого сектора»

Украинские военные убили сдавшегося в плен боевика «Правого сектора»

Украинские военные убили под Красноармейском сдавшегося в плен 20-летнего боевика «Правого сектора»*, атаковав группу эвакуации, сообщил  боец 60-го отдельного мотострелкового батальона 51-й армии с позывным Киндер.

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