Определены победители молодежного фестиваля «Студенческая весна – 2024»

<p> Более 500 студентов региона стали участниками фестиваля самодеятельного художественного творчества обучающихся образовательных организаций «Студенческая весна – 2024», который в этом году прошел уже в 57-й раз.
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