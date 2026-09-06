Индия: три человека погибли, пятеро получили ранения и еще девять были спасены в результате обрушения пятиэтажного здания в районе Сатья Никетан в Дели ранее в тот же день.
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