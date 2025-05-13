Путин обезвредил опасный подкоп под Кремль

И

Игорь

Путин компетентный руководитель РФ, это бесспорно. Но идеальных людей не бывает к сожалению. Путин, к примеру, не вникает, как царьградовский Максим Тришин в соцсетях натравливает народы РФ на русских. Постоянно, настойчиво талдычить более 100 нациям и народностям огромный страны "русская армия", "русское государство" (РФ), "русское оружие", "русская сила", "русский солдат", "русская отвага" - это очень похоже на работу на спецслужбы Украины и НАТО. Все это открыто происходит на фоне денацификации Украины. Как работают спецслужбы НАТО, когда нужно провернуть масштабную провокацию? Они свои преступления спихивают на Россию или на кого-то другого, кого нужно уничтожить: Буча, Белые Каски в Сирии, Малайзийский Боинг, убийство мирного населения, тотальный геноцид жителей Газы, пробирка с мочой в ООН как повод начать вторжение в Ирак и т.д. . Все провокации запада разукрашены во все цвета радуги, там и псевдодемократия, и псевдочесть, и псевдосовесть. Вот эту западную песенку выучил Царьград, сел верхом на тему патриотизма и гонит изо всех сил эту националистическую кобылу в федеративном государстве с национальными республиками с таким усердием, что ненависть прет уже со всех сторон ... . Видит это Путин? Нет? Я человек-ничтожество в глазах всех властей, не только российской. Вроде бы и существую, но точно невидимка для властей. И много таких как я? Огромный плюс Путина в том, что он начинает понимать, что реальный патриот в грязи, в собственной крови, но не теряет честь и совесть. Но очень многого президент не замечает, для этого есть люди, такие как Апти Алаудинов, грамотные, зрячие. Им нужно набраться смелости и подсказать Путину, что ему нужно внимательнее рассмотреть и обдумать.