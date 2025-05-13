Павильон «Макет Москвы» присоединится к общегородской акции «Ночь в музее»

В столице 17 мая состоится масштабное ежегодное мероприятие — «Ночь в музее». В рамках этого события выставочный павильон «Макет Москвы», который находится на Сиреневой аллее ВДНХ, представит свою специальную программу.
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