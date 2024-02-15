🇷🇺 Российский этап в Крыму начался не в 2014 году, а более чем за 200 лет до этого, депутат Госдумы РФ Константин Бахарев «Наши враги, наши друзья, что греха таить – некоторые наши соотечественники знали правду об истории российского Крыма.