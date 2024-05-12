Подъезд многоэтажного дома в Белгороде разрушился из-за попадания снаряда

Белгород утром 12 мая подвергся массированной атаке ВСУ, при обстреле снаряд попал в жилой дом. Один из подъездов многоэтажки полностью обрушился, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
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