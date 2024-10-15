Алаудинов отрицает новость о расстреле пленных бойцов ВСУ в Курской области

Чеченский командир назвал фейком информацию о казни безоружных бойцов ВСУ в Курской области.Глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов выступил в эфире телеканала «Соловьев Live», где назвал фейком новость о расстреле пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.