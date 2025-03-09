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Недорогой Renault Duster 2025 предлагает сниженный на 1-2 л расход топлива

Недорогой Renault Duster 2025 предлагает сниженный на 1-2 л расход топлива

﻿﻿Обновленный кроссовер Renault Duster 2025 поступил в продажу в Бразилии. Хотя модель была заменена в Турции и Европе, версия второго поколения, соответствующая новым экологическим стандартам, продолжает продаваться в Бразилии.

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