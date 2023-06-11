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В Псковской области создаются добровольческие отряды теробороны (ВИДЕО)

В Псковской области создаются добровольческие отряды теробороны (ВИДЕО)

В Псковской области создаются добровольческие отряды территориальной обороны, которые помогут защитить российскую границу с прибалтийскими врагами — Латвией и Эстонией, заявил глава региона Михаил Ведерников.

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