Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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СВР: В Европе нашли «украинский след» в инциденте с БПЛА в Лейпциге

СВР: В Европе нашли «украинский след» в инциденте с БПЛА в Лейпциге

  Немецкие власти, вопреки предупреждениям спецслужб НАТО, огульно обвинили Россию, чтобы обосновать «мегазатраты» на милитаризацию в рамках бюджета на 2027 год.

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