В аэропорту Пулково развозкой багажа займутся роверы-беспилотники

Их назвали «Пираньи» «Воздушные Ворота Северной Столицы» тестируют доставку багажа с помощью беспилотных колесных роботов — автономных роверов «Пиранья» полностью российской разработки и производства с отечественным программным обеспечением.
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