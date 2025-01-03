Лукашенко прокомментировал призывы оппозиции голосовать против всех

Политика как она есть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал призывы белорусской оппозиции за рубежом голосовать на предстоящих 26 января выборах президента против всех, а также вновь подчеркнул, что власть не собирается оказывать давление на кого-либо.