Лукашенко прокомментировал призывы оппозиции голосовать против всех

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал призывы белорусской оппозиции за рубежом голосовать на предстоящих 26 января выборах президента против всех, а также вновь подчеркнул, что власть не собирается оказывать давление на кого-либо.
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