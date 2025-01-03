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Политика как она есть

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Лукашенко прокомментировал призывы оппозиции голосовать против всех

Лукашенко прокомментировал призывы оппозиции голосовать против всех

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал призывы белорусской оппозиции за рубежом голосовать на предстоящих 26 января выборах президента против всех, а также вновь подчеркнул, что власть не собирается оказывать давление на кого-либо.

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