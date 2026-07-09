Добрый вечер! Завтра в Донецке на 6℃❗ прохладнее Прогнозируется от +16℃ до +26℃ ⛈ Сплошная облачность, дождь, грозы • 00:00: 🌥️ +19℃ 🌀 43 ☂️ 4% • 03:00: 🌥️ +17℃ 🌀 49 ☂️ 6% • 06:00: 🌥️ +17℃ 🌀 48 ☂️ 12% • 09:00: ⛅️ +25℃ 🌀 49 ☂️ 26% • 12:00: ⛈️ +25℃ 🌀 46 ☂️ 83% • 15:00: 🌧☔️ +25℃ 🌀 47 ☂️ 98% • 18:00: 🌤️ +24℃ 🌀 54 ☂️ 50% • 21:00: 🌙️ +18℃ 🌀 54 ☂️ 38% В Донецке до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков.