Глава МО Нидерландов осудила осквернение могил советских воинов

Министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус резко высказалась об осквернении более 150 могил советских воинов, расположенных на территории мемориального комплекса «Советское поле славы» в общине Лесден.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии