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Глава МО Нидерландов осудила осквернение могил советских воинов

Глава МО Нидерландов осудила осквернение могил советских воинов

Министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус резко высказалась об осквернении более 150 могил советских воинов, расположенных на территории мемориального комплекса «Советское поле славы» в общине Лесден.

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