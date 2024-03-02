Франциска Пройс пропустит этап Кубка мира в Солджер Холлоу

Немецкая биатлонистка из-за болезни также не выступила на этапе в Холменколлене. По словам врача немецкой команды Катарины Блюме, Пройс надеется восстановиться к этапу в канадском Кэнморе, который пройдет с 14 по 18 марта.
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