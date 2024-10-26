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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреа Кими Антонелли: «В этот раз я пилотировал намного спокойнее и не хотел рисковать»

Антонелли оценил свое выступление в практике в Мехико. Будущий пилот «Мерседеса» провел за команду первую сессию пятничных свободных заездов, подменяя Льюиса Хэмилтона.

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