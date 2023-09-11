Андрей Кириленко: «Как только политическая напряженность спадет, Россия максимально быстро вернется на международную арену»

Президент РФБ Андрей Кириленко ожидает, что сборные России по баскетболу максимально быстро вернутся на международную арену, как только спадет политическая напряженность в мире.
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