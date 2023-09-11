Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Андрей Кириленко: «Как только политическая напряженность спадет, Россия максимально быстро вернется на международную арену»

Президент РФБ Андрей Кириленко ожидает, что сборные России по баскетболу максимально быстро вернутся на международную арену, как только спадет политическая напряженность в мире.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх